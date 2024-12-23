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Sakarya'da Girişimcilik ve Spor Başarıları Öne Çıkıyor

Sakarya'da Girişimcilik ve Spor Başarıları Öne Çıkıyor
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Sakarya'da düzenlenen 'Bugünün Ahvaline Akif Nazarıyla Bakış' kompozisyon yarışmasında başarılı öğrenciler ödüllendirildi. Ayrıca, Sakaryalı atlet Ali Turan, 6. Uluslararası Mersin Maratonu'nda birincilik kazanarak şehrin gururu oldu. Ayrıca, Sakarya Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu '2. Girişimcilik Çalıştayı' düzenleyerek girişimcilik ekosistemini geliştirecek projeler planladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Bugünün Ahvaline Akif Nazarıyla Bakış" kompozisyon yarışması düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy'un anısına düzenlenen yarışmada, Yenikent Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Esra Akçabey birinciliği, Abidin Serhoş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Damla Sarıbaş ikinciliği ve Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Esma Mutlu üçüncülüğü elde etti.

Yarışmanın ödül töreni, 24 Aralık Salı günü saat 18.00'da Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) yapılacak.

Sakaryalı atlet Ali Turan, şampiyon oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcusu Ali Turan, 6. Uluslararası Mersin Maratonu'nda birincilik elde etti.

Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcu Turan, 60-65 kategorisi 10 kilometre yarışlarında 1773 sporcu arasından şampiyonluk kazandı.

Sakarya Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları "2. Girişimcilik Çalıştay"ını gerçekleştirdi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) bünyesinde faaliyet gösteren TOBB Sakarya İl Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitelerince İzmir'de gerçekleştirilen 2. Girişimcilik Çalıştayı'nda girişimcilik ekosistemi odağında faaliyet ve projeler planlandı.

Çalıştay kapsamında, yenilikçi ve sürdürülebilir iş modelleri, girişimcilik için eğitim ve mentörlük stratejileri, işbirlikleri, ağ kurma stratejileri ve dijital dönüşüm ile küresel pazarlara erişim konuları ele alındı.

Çalıştay'a, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Başkan Yardımcısı Gökhan Tiryaki, Genel Sekreteri Şevket Kırıcı, Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Elvan Bilgehan Dikici, Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Semih Çiftçi ve Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
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