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Sakarya'da Geri Dönüşüm Tesisi Yangını

Sakarya'da Geri Dönüşüm Tesisi Yangını

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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, hasara yol açtı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu yangın söndürüldü, ancak bir kısım geri dönüşüm malzemesi kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Hanlıköy Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde malzemelerin bulunduğu bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında bir kısım geri dönüşüm malzemesi kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel

İtfaiye Arifiye Sakarya Güncel Haberler

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