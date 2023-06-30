Sakarya'da Geri Dönüşüm Tesisi Yangını

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, hasara yol açtı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu yangın söndürüldü, ancak bir kısım geri dönüşüm malzemesi kullanılamaz hale geldi.