Sakarya'da Geniş Çaplı Denetim Uygulaması Gerçekleştirildi
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde çeşitli kurumların katılımıyla denetim ve asayiş uygulaması yapıldı. GBT sorgulamaları ve araç kontrollerinin yanı sıra, kafeteryalarda tütün kullanımına yönelik denetimlerde bulunuldu.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde denetim ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), zabıta ve maliye ekiplerinden oluşturulan komisyonla, Bağlar Caddesi'nde geniş çaplı uygulama yapıldı.
Bölgede şüpheli görülen kişileri Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgulayan polis ekipler, araçları da inceledi.
Kafeteryalarda kapalı alanlarda tütün mamulleri içilip içilmediğini denetleyen ekipler, nargile tütünlerinin sunumuna ilişkin uygunluk belgelerini de kontrol etti.