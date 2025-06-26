Sakarya'da Gençlere Ücretsiz Spor Eğitimi ve Yeni Spor Kompleksi Açılışı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 7-15 yaş arası çocuklara yönelik 22 farklı spor branşında ücretsiz eğitim sunulacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yaz spor okullarında 7-15 yaş aralığında çocuklar için basketbol, voleybol, yüzme, futbol, tenis, atletizm, masa tenisi, jimnastik olmak üzere toplam 22 farklı branşta eğitim, alanında uzman antrenörler eşliğinde ücretsiz verileceği ve son kayıt tarihinin 30 Haziran Pazartesi olduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Sakarya'da her çocuğun sporla büyümesini istiyoruz" anlayışıyla 4 ilçede yeni kapalı spor salonları, 10 yeni saha ve sentetik alanların kazandırıldığı, kayıtların sadece e-Devlet üzerinden, Spor Bilgi Sistemi aracılığıyla yapılabileceği kaydedildi.

"Sanat ve Tasarım Sergisi" düzenlendi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı tarafından "Sanat ve Tasarım Sergisi" gerçekleştirildi.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ali Gündüz ve Öğretim Görevlisi Entes Kozallık koordinatörlüğünde, bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide 1 ve 2'inci sınıf öğrencilerinin hazırladığı özgün afişler ile iki-üç boyutlu animasyon çalışmaları yer aldı.

Teknik bilgilerini özgün uygulamalarla birleştiren öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlaması ve sektörel özgüven kazanması amacıyla düzenlenen serginin açılışına, SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Nafi Filiz, Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Seda Gökdemir Ekici ve Öğretim Görevlisi Dr. Hikmet Aydıngüler de katıldığı bildirildi.

Akyazı'da spor kompleksi açılacak

Akyazı Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle inşa edilen "Ballıkaya Hüseyin Kama Spor Kompleksi"nin 28 Haziran'da açılacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, Ballıkaya Mahallesi'nde inşa edilen tesisin içerisinde halı saha, voleybol ve basketbol sahaları, cemiyet alanı, yürüyüş yolu, piknik alanları, idari bina ve sosyal alanların bulunduğunu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Geleceğimiz olan gençlerimizin ve çocuklarımızın spor yapabilecekleri, ailelerimizin Mudurnu Nehri kenarında keyifli vakit geçirebilecekleri tesisimizi 9 ay gibi bir sürede tamamlayarak açılışa hazır hale getirdik. Hizmet belediyeciliği düsturu ile ilçemizin her köşesinde vatandaşlarımıza hizmet etmeye, projeler üretmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Soykan, belediye meclisinde kalınan kararla tesisin adına 1998-2014 yıllarında Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Bakanlığı yapmış ve elim kaza sonucu hayatını kaybeden Hüseyin Kama'nın adın verildiğini kaydetti.