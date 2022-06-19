Sakarya'da gelin alma sırasında bir çocuk silahla yaralandı
AA - Uğur Subaşı - Güncel
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gelin alma merasimi sırasında açılan ateş nedeniyle bir çocuk yaralandı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gelin alma merasimi sırasında açılan ateş nedeniyle bir çocuk yaralandı.
Göl Mahallesi Menekşe Sokak'ta gelin alma merasimi sırasında İ.B'nin ruhsatsız silahının "kazayla ateş almasıyla" yerden seken mermi 10 yaşındaki R.C. Y'ye isabet etti.
Sağ yanağından ve omuzundan yaralanan çocuk, hastanede tedavi altına alındı. İ.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.
AA / Uğur Subaşı - Güncel