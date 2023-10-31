Sakarya'da "gazi ve şehit yakınlarına yardım" bahanesiyle dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde dernek adı altında gazi ve şehit yakınlarına yardım toplama bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı, cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde dernek adı altında gazi ve şehit yakınlarına yardım toplama bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı, cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kendisini jandarma personeli olarak tanıtan kişinin, 3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerlerinden gazi ve şehit yakınlarına yardım bahanesiyle para toplamasından şüphelenen işletme sahipleri, jandarmaya ihbarda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "Terörle Mücadele Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği" adı altında makbuz karşılığı 4 bin 500 lira toplayarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen B.Ö'yü (32) gözaltına aldı.

Araştırmalar neticesinde 14 suç kaydı bulunan şüphelinin bağlantılı olduğu kişileri de belirleyen ekipler, E.D'yi (42) Sakarya'da yol kontrol ve arama noktasında, A.E'yi (55) ise ikamet ettiği İzmir'in Menemen ilçesinde yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.