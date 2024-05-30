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Sakarya'da Gaz Sızıntısı Sonucu Ev Patlaması: 3 Yaralı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir evde tüpten sızan gazın parlaması sonucu 3 kişi yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir evde tüpten sızan gazın parlamasıyla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mithatpaşa Mahallesi Güngör Sokak'ta tek katlı müstakil evde tüpten sızan gaz parladı.

Parlama sonucu evdeki 3 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı olay nedeniyle bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Adapazarı Sakarya Acil Durum Kaza Yaşam Güncel Haberler

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