Sakarya'da Fuhuş Operasyonu: 7 Zanlı Yakalandı

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Sakarya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 kişi yakalandı, bir iş yeri ve ikamet mühürlendi. Operasyon, zührevi hastalıkların önlenmesi amacıyla yapıldı.

Sakarya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 zanlı yakalandı, bir ikamet ile iş yeri mühürlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Adapazarı ve Serdivan ilçesinde fuhuş olaylarının tespiti ve zührevi hastalıkların önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda fuhuş yaptığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı, fuhuş yapıldığı tespit edilen bir ikamet ile iş yeri mühürlendi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
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