Sakarya Valiliğinden fırtına uyarısı

Sakarya Valiliği, yarın ve pazartesi öğleye kadar fırtına uyarısında bulundu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6-8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği, 8 Aralık Pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir. Vatandaşlarımızın, fırtına kaynaklı olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları önemle rica olunur."