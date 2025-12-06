Sakarya Valiliğinden fırtına uyarısı
Sakarya Valiliği, Batı Karadeniz'de fırtına beklenildiğini duyurarak vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Sakarya Valiliği, yarın ve pazartesi öğleye kadar fırtına uyarısında bulundu.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6-8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği, 8 Aralık Pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir. Vatandaşlarımızın, fırtına kaynaklı olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları önemle rica olunur."