Sakarya'da Firmalar Ligi 1. Sezonu başlıyor - Haberler

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Sakarya'da Firmalar Ligi 1. Sezonu başlıyor

AA - Emre Ayvaz - Güncel
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Sakarya'da Firmalar Ligi 1. Sezonu başlıyor

Sakarya'da bu yıl ilk kez futbol Firmalar Ligi düzenlenecek.

Sakarya'da bu yıl ilk kez futbol Firmalar Ligi düzenlenecek.

"Spor54" tarafından organize edilecek ligde, 32 takımın mücadele etmesi bekleniyor.

Organizasyona katılmak isteyenlerin, 22 Mayıs'a kadar "https://spor54.com.tr/firmalar-ligi/" adresinden kayıt yaptırması gerekiyor.

Ligin başlangıç tarihi, müsabaka programı, fikstür çekim yeri ve zamanı ise 22-25 Mayıs tarihlerinde internet sitesinde yayınlanacak.

Maçlar, pazar günleri Serdivan Halı Saha'da 15.00-22.00 saatlerinde oynanacak.

Lig boyunca canlı maç skorları, transfer haberleri, güncel puan durumu, oyuncu istatistikleri, kariyer sayfaları ve VAR uygulaması da olacak.

AA / Emre Ayvaz - Güncel

Sakarya, Futbol, Mayıs, Güncel, Haberler

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