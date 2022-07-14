Sakarya'da firari hükümlü saklandığı bağ evinde yakalandı Sakarya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle yakalanan zanlı cezaevine gönderildi. Sakarya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle yakalanan zanlı cezaevine gönderildi. Karapürçek İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ile İl Jandarma Komutanlığı 3. JASAT dedektifleri, hakkında 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan T.K'nin (38) ilçede bağ evinde saklandığını tespit etti. Kanlıçay Mahallesi Karakuz Yaylası'ndaki eve operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı çardakta oturduğu sırada yakaladı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel Karapürçek Jandarma Hisarcık Sakarya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sakarya'da firari hükümlü saklandığı bağ evinde yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.