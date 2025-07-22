Sakarya'da Fındıklıkta Başlayan Yangın Ormana Sıçradı
Hendek ilçesinde bir fındıklıkta çıkan yangın, ormana sıçrayarak büyüdü. Bölgeye hava ve karadan ekipler sevk edilerek müdahele ediliyor.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde fındıklıkta çıkıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kocatöngel Mahallesi'ndeki fındıklıkta henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, Hacıkışla Mahallesi'ndeki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge, itfaiye, sağlık ekipleri ile Sakarya Arama Kurtarma Ekibi, iş makineleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Vatandaşların da traktörleriyle destek verdiği çalışmalarda ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel