Sakarya'da Fındık Kırım Fabrikasında Yangın
Karasu ilçesindeki fındık kırım fabrikasında çıkan yangında, itfaiye erleri tehlike atlattı. Yangın kontrol altına alındı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık kırım fabrikasında çıkan, yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alınan yangına müdahale sırasında 2 itfaiye eri tehlike atlattı. İtfaiye erleri yangına müdahale ederken, üzerinde bulundukları itfaiye aracının sepeti, alev aldı. Yanma tehlikesi geçiren itfaiye erleri, sepeti terk edip aracın merdiveninden aşağı indi.
Levent KIZILASLAN/KARASU(Sakarya)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel