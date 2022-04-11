Sakarya'da fındık bahçesine gelen karaca cep telefonuyla görüntülendi - Haberler

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Sakarya'da fındık bahçesine gelen karaca cep telefonuyla görüntülendi

AA - Emre Ayvaz - Güncel
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Sakarya'da fındık bahçesine gelen karaca cep telefonuyla görüntülendi

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde fındık bahçesine inen karacanın vatandaşın yanına gelmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KOCAALİ, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde fındık bahçesine inen karacanın vatandaşın yanına gelmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kemal Acar, Gümüşoluk Mahallesi'nde fındık bahçesinin temizliğini yaparken bir karacanın kendisine yaklaştığını fark etti.

Karacayı yanına çağıran Acar, ot vermeye çalıştı. Acar, o anları cep telefonuyla da kaydetti.

Görüntülerde, karacanın Acar'ın yanına yaklaşması, karacanın koklaması, kaçıp çağrılınca tekrar geri gelmesi yer aldı.

AA / Emre Ayvaz - Güncel

Kocaali, Sakarya, Fındık, Güncel, Haberler

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