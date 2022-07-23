Sakarya'da fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştiren baba ve oğlu yakalandı Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştirdikleri belirlenen baba ve oğlu gözaltına alındı. Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştirdikleri belirlenen baba ve oğlu gözaltına alındı. Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ile Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Yassıgeçit Mahallesi'nde bir ikametin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği yönünde duyum alınması üzerine harekete geçti. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, fındık bahçesinde yaptıkları aramada, farklı noktalara ekilmiş 369 kök Hint keneviri tespit etti. Gözaltına alınan baba S.Y. ve oğlu M.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel Güncel Haberler

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