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Sakarya'da Filistin Günlüğü sergisi açıldı

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Sakarya'da karikatürist Osman Suroğlu'nun eserlerinden oluşan 'Filistin Günlüğü' sergisi, Serdivan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde izlenime sunuldu. Sergide, Filistin'de günlük yaşamı, zorlukları ve umudu konu edinen 50 karikatür yer alıyor.

Sakarya'da karikatürist Osman Suroğlu'nun eserlerinden oluşan "Filistin Günlüğü" sergisi izlenime sunuldu.

Serdivan Belediyesi tarafından Kültür Sanat Merkezi'nde açılan sergide, Filistin'de günlük yaşamı, bölgede yaşanan zorlukları ve umudu konu edinen 50 karikatür yer alıyor.

Serginin açılışında konuşan Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Filistin'de büyük bir zulmün yaşandığını söyledi.

Sanatın gücüyle farkındalık oluşturabilmek düşüncesiyle sergiyi düzenlediklerini aktaran Çelik, "Üstadımız Osman Suroğlu bu anlamda eserlerini oluşturdu. Bizler de Serdivan Belediyesi olarak ev sahipliği yaptık. İnşallah bir farkındalık, duyarlılık oluşabilir diye dua ediyoruz." diye konuştu.

"Bu konuya duyarsız kalmak mümkün değil"

Osman Suroğlu da AA muhabirine, sanatın birçok dalıyla uğraştığını fakat karikatürün daha ağır bastığını söyledi.

Günlük olaylar ve gelişmelere ilişkin de çizim yaptığını anlatan Suroğlu, "Bu konuya da duyarsız kalmak mümkün değil. Kendimce dua hükmüne geçsin diye bu tür çalışmalar yapıp paylaşıyordum. Belediyemizin de teklifiyle bu sergiyi açmak nasip oldu. 150 çizimimden 50'sini burada sergiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Suroğlu, grafik karikatür çizimlerinde daha çok insanı anlatmaya çalıştığını belirterek, "İnsanı etkileyen her türlü şeyi karikatürleştirmeye çalışıyorum." dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar tarafından gezilen sergi, 22 Eylül'e kadar açık kalacak.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel

Kültür Sanat Serdivan Filistin sakarya Güncel

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