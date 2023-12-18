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Sakarya'da FETÖ davasında yeniden yargılama devam ediyor

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Yargıtay'ın bozma kararının ardından Sakarya'da FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davasında 74'ü tutuklu 145 sanığın yeniden yargılanması sürüyor.

Sakarya'da FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine yönelik davada verilen mahkumiyet ve beraatlere ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından 74'ü tutuklu 145 sanığın yeniden yargılanması sürüyor.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince Ferizli ilçesinde yer alan ceza infaz kurumu içindeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Celse arasında gelen belgelerin duruşma zaptına geçirilmesinin ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, 121 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 17 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapis, 1 sanığın beraati ve 6 sanığın dosyasının ayrılması yönündeki mütalaasını tekrar etti.

Önceki duruşmada esas hakkındaki savunmalarını tamamlayan sanıklara son sözleri soruldu.

Suçsuz olduklarını savunan sanıklar, tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

Duruşmaya katılmayan sanıkların avukatları da müvekkillerinin beraatlerini talep etti.

Tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına, hükmün açıklanması için dosyanın incelemeye alınmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 3 Ocak 2024'e erteledi.

Dava süreci

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 222 sanıklı davada 15 Ağustos 2018'de verdiği kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından bazı sanıklar ile müşteki avukatları, dosyayı temyize götürmüştü.

Yerel mahkemenin verdiği hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun ve eski Merkez Komutanı Albay Ahmet Üzer'e "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamıştı.

Sanıklar Fatih Gümüş, Hakan Güler ve Emrah Boyalı'ya verilen "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl altışar ay hapis cezasını onayan yüksek mahkeme, sanık İsmail Şenyüz'ün "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan çarptırıldığı 6 yıl 3 ay cezayı da uygun bulmuştu.

3. Ceza Dairesi, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan Şenyüz'ün de aralarında bulunduğu 71 sanık hakkında verilen beraat kararını da onamıştı.

Yüksek mahkeme, 94 sanığa "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen beraat ile 52 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan verilen mahkumiyet kararlarını bozmuştu.

Sakarya 2. Ağır Mahkemesi, Yargıtay'ın kararının ardından "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onanan eski askerler Uğur Coşkun ve Ahmet Üzer ile vefat eden 1 tutuksuz sanığın dosyasının ayrılması yönünde hüküm kurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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