Sakarya'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Sakarya'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

AA - Emre Ayvaz - Güncel
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Sakarya'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde kimyasal madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde kimyasal madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Sakarya 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal madde üretimi yapan fabrikanın yağ kazanı bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

AA / Emre Ayvaz - Güncel

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