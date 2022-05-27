Sakarya'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Sakarya'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
AA - Emre Ayvaz - Güncel
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Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde kimyasal madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangın söndürüldü.
Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde kimyasal madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangın söndürüldü.
Sakarya 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal madde üretimi yapan fabrikanın yağ kazanı bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.
AA / Emre Ayvaz - Güncel