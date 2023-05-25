Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Sakarya'da fabrika yangını

Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

SAKARYA - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın, Arifiye ilçesi Hanlı Sakarya Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.