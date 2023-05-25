Sakarya'da fabrika yangını
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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Sakarya'da fabrika yangını
Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
SAKARYA - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangın, Arifiye ilçesi Hanlı Sakarya Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Güncel