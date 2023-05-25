Sakarya'da fabrika yangını

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Arifiye ilçesi Hanlı Sakarya Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada henüz bir bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor. - SAKARYA