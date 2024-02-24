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Sakarya'da Evde Ölü Bulunan Kişi İçin Otopsi İşlemi Başlatıldı

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan Coşkun E, yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Olayın ardından sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrolde Coşkun E'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi için morga kaldırıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kişi, evinde ölü bulundu.

Aziziye Mahallesi 369. Sokak'ta bir apartmanda oturan Coşkun E'den (68) haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve giren polis ekipleri, Coşkun E'yi hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Coşkun E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Coşkun E'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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