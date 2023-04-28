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Sakarya'da evde çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Sakarya'da evde çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Güncel Haberler

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde evde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çift ve engelli kızları kurtarıldı.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde evde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çift ve engelli kızları kurtarıldı.

Karadiken Mahallesi'nde Şükrü A'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evde mahsur kalan Şükrü A. ile eşi Sevdiye A. ve engelli kızları Naziye A. komşuları ve ekiplerce dışarı çıkarıldı. Yaşlı çift ve kızları, sağlık personelince muayene edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Erol Ulu - Güncel

İtfaiye Sakarya Güncel Haberler

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