Sakarya'da Eşini Öldüren Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tartıştığı karısını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İskender K, maktul Simge K'nin babası ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen müşteki vekilleri, dosyadaki eksiklerin giderilmesini talep etti.

Sanık müdafi ise HTS kayıtlarının geldiğini, maktul Simge K'nin tanık Ç.K. ile irtibatta olduğunun belirlediğini savunarak, "Maktulün tanık Ç.K. ile irtibatta olup olmadığı konusunda bilirkişi incelenmesi, HTS kayıtlarının dosyaya alınmasını talep ediyoruz." dedi.

Mahkeme heyeti, HTS kayıtlarının dosyaya alınmasının reddine, Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesine ve eksiklerin tamamlanması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 30 Aralık 2024'te polise giden İskender K. (43), eşi Simge K'yi (31) Müezzinler Gölü kenarında öldürdüğünü söylemiş, emniyetin durumu bildirmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede yapılan araştırmada, boyun bölgesinde delici alet yarası tespit edilen kadının cesedi bulunmuş, gözaltına alınan zanlı tutuklanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.