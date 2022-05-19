Sakarya'da 'Engelsiz Cami-Engelsiz İbadet' buluşması gerçekleştirildi

Sakarya'da, işitme engellilerin camilerin manevi iklimini yaşaması amacıyla düzenlenen "Engelsiz Cami-Engelsiz İbadet" buluşmasına katılan vatandaşlar, işaret diliyle temel dini bilgiler dersi aldı.

İl Müftülüğü ile Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneğince (SAKENDER) düzenlenen buluşmaların 13'üncüsü Adapazarı ilçesi Donatım Camisi'nde yapıldı.

İl Müftülüğü Engelli Birimi Koordinatörü Arzu Geloğlu, AA muhabirine, etkinliğe ilk zamanlardan bu yana katılımın artığını ve Sakarya'nın 16 ilçesinde bu programları düzenlediklerini belirtti.

Dernek başkanı Aslı Çam da katılım gösteren engelli bireylerin işaret dili aracılığıyla okunan Kur'an-ı Kerim'den ve verilen derslerden istifade ettiklerini anlattı.

Cami buluşmalarında işaret dili dersleri verildiğini de aktaran Çam, "Cami buluşmalarımızda Arzu hocamız çeviri yaparak işitme engellilerimizin anlamasını sağlıyor. İşitme engellilerimiz ve diğer engelli bireylerimiz programdan memnun olduklarını söylüyorlar." ifadesini kullandı.