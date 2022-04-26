Sakarya'da enderun usulü teravih kılınacak - Haberler

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Sakarya'da enderun usulü teravih kılınacak

AA - Emre Ayvaz - Güncel
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Sakarya'da enderun usulü teravih kılınacak

Sakarya'da Osmanlı geleneği olan enderun usulü teravih kılınacak.

Sakarya'da Osmanlı geleneği olan enderun usulü teravih kılınacak.

Sakarya Üniversitesindeki (SAÜ) Kampüs Camisi'nde bugün gerçekleştirilecek program saat 20.30'da başlayacak.

Yatsı namazından önce Mehmet Kemiksiz ve Enderun Hafızları Topluluğunca Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak, ilahi ve kaside-i bürde seslendirilecek.

Namazın ardından da "cumhur müezzinliği" eşliğinde enderun usulü teravih kılınacak.

Kampüs Camisi İmamı Erol Demir, yaptığı açıklamada, "Sela, ezan ve teravih aralarındaki ilahilerle gönüllere hitap edecekler. Kampüs Camisi olarak ev sahipliği yaptığımız bu programa ailecek tüm şehrimizi davet ediyoruz. Kadir Gecesi'nin gölgesinin üzerimize düştüğü bu geceyi bereketli geçirmeyi arzu ediyoruz." dedi.

AA / Emre Ayvaz - Güncel

Sakarya, Osmanlı, Kampüs, Güncel, Haberler

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