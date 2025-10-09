Sakarya'da Elektrikli Bisiklet ve Kamyonet Hırsızlığına İki Tutuklama

Haberler

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde elektrikli bisiklet ve kamyonet çaldıkları iddia edilen iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Asayiş ekipleri, farklı yerlerden çalınan araçların peşine düştü ve şüphelilerin kimliklerini belirleyerek operasyona başladı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde elektrikli bisiklet ve kamyonet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı yerlerden elektrikli bisiklet ve inşaat işleri yapan firmaya ait kamyonetin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Elektrikli bisikleti, kamyonetin çalındığı yerde bulan ekipler, incelemeler sonucu şüphelilerin kimliğini belirledi.

Sakarya ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda O.K. (23) ve Y.K. (21) gözaltına alındı, çalıntı kamyonet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Elektrikli bisiklet ve kamyonet, sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
