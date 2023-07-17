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Sakarya'da Elektrik Direğinden Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde güneş panelleri üreten bir firmada çalışan 51 yaşındaki işçi, çıktığı elektrik direğinden düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde elektrik direğinden düşen 51 yaşındaki işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kemaller Mahallesi'nde meydana gelen olayda, güneş panelleri üreten bir firmada çalışan 51 yaşındaki Abdurrahman Özay, çıktığı elektrik direğinden düştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Özay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Özay'ın cansız bedeni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Otopsi Merkezi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Taraklı Sakarya Güncel Haberler

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