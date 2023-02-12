Sakarya'da elektrik akımına kapılan kişi öldü Güncel Haberler Sakarya'nın Karasu ilçesindeki tavuk çiftliğinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti. Sakarya'nın Karasu ilçesindeki tavuk çiftliğinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti. Manavpınarı Mahallesi'ndeki tavuk çiftliğinin havalandırma sisteminde arıza olduğunu fark eden çiftlik sahibi Müslüm Yıldızdal (35), arızanın olduğu fanları kontrol etmek istedi. Bir anda elektrik akımına kapılan Yıldızdal'ı yerde hareketsiz halde yatarken bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık personeli, Müslüm Yıldızdal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yıldızdal'ın cenazesi, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Sakarya Müslüm Güncel Haberler

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