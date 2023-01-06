Sakarya'da el freni boşalan panelvan uçuruma yuvarlandı Güncel Haberler Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, park halindeyken el freninin boşaldığı belirtilen panelvan, uçuruma yuvarlandı. Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, park halindeyken el freninin boşaldığı belirtilen panelvan, uçuruma yuvarlandı. Alınan bilgiye göre, K.U, 54 ADG 088 plakalı inşaat malzemesi yüklü panelvan aracını, Esentepe Mahallesi 918. Sokak'ta yokuşa park etti. El freninin boşalmasıyla bir anda hareket ettiği belirtilen araç, yaklaşık 150 metrelik yokuşta ilerledikten sonra metruk bir binanın beton zemininden uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta hasar oluştu. Kaynak: AA / Güncel Esentepe Serdivan Sakarya Güncel Haberler

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