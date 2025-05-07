Sakarya'da Eksim Rüzgar Enerji Santrali açıldı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde Eksim Rüzgar Enerji Santrali hizmete alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni kapsamında Geyve'de Eksim Rüzgar Enerji Santrali'nin açılışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans yoluyla bağlandığı törende, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş ve Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli ile Eksim Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Arkın Akbay açılış kurdelesini kesti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapan protokol üyelerine günün anısına makasları hediye etti.

Açılışın ardından Ankara'da yapılan duaya eşlik eden protokol üyeleri, toplu fotoğraf çektirdi.

Açılış törenine, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık da katıldı.