Erdoğan'dan Hindistan-Pakistan savaşına ilişkin ilk mesaj: Enerjiden bağımsız okuyamayız

Dünyayı tedirgin eden yeni savaşın asıl sebebini işaret etti
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Savaş büyüyor! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin aldıkları oy oranları

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin oy oranları
AK Partili Gökçek'ten '45 milyon bardak' iddiası: Ankara'ya 41 yıl yeter

Gökçek'ten çok konuşulacak "bardak" iddiası: Ankara'ya 41 yıl yeter

Sakarya'da Eksim Rüzgar Enerji Santrali açıldı

Sakarya'da Eksim Rüzgar Enerji Santrali açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Geyve ilçesinde Eksim Rüzgar Enerji Santrali hizmete alındı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde Eksim Rüzgar Enerji Santrali hizmete alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni kapsamında Geyve'de Eksim Rüzgar Enerji Santrali'nin açılışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans yoluyla bağlandığı törende, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş ve Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli ile Eksim Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Arkın Akbay açılış kurdelesini kesti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapan protokol üyelerine günün anısına makasları hediye etti.

Açılışın ardından Ankara'da yapılan duaya eşlik eden protokol üyeleri, toplu fotoğraf çektirdi.

Açılış törenine, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık da katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatikan'da papalık yarışı! Dış dünya ile iletişim kesildi, sonuçlar dumanla ilan edilecek

Papalık seçimi başladı! Sonuçlar dumanla ilan edilecek
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'a sert sözler: Derhal istifa et

Bir açıklama daha! Ali Koç için zehir zemberek sözler
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Osman Gökçek, Meclis'e Yavaş maskeli cansız mankenle geldi

"Duyunca inanamayacaksınız" diyen Osman Gökçek, Meclis'e böyle geldi
Selçuk Bayraktar'ın hassasiyeti takdir topladı! Eli, yanındaki kadına değmesin diye...

Eli, yandaki kadına değmesin diye verdiği mücadeleye bakar mısınız
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.