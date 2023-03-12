Sakarya'da ekipleri harekete geçiren şüpheli çantanın boş olduğu anlaşıldı
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde duvar kenarına bırakılan şüpheli çanta, tedirginliğe neden oldu.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde duvar kenarına bırakılan şüpheli çanta, tedirginliğe neden oldu.
Elperek Mahallesi Mahmut Hüdai Sokak üzerinde duvar kenarında bırakılmış çantayı gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Bomba imha ekiplerinin incelemesinin ardından boş olduğu tespit edilen çanta emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel