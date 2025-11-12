Sakarya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 7 Göçmen Yakalandı, 2 Zanlı Tutuklandı

Sakarya'da durdurulan minibüste 7 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamındaki çalışmada, doğu illerinden kente düzensiz göçmen getirileceğini tespit etti.

Özbekistan uyruklu M.U. (26) ve N.O'nun (20) da bulunduğu minibüs, D-100 kara yolu Akyazı Çatalköprü Mahallesi mevkisinde durduruldu.

Araçtaki Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Gözaltına alınan M.U. ile N.O, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca, M.U'ya 18 bin 500 lira ceza uygulandı, minibüs 15 gün trafikten men edildi. Suçta kullanıldığı belirlenen 113 bin liraya bloke işlemi uygulandı.