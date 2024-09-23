Sakarya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 10 Yabancı Uyruklu Yakalandı
Sakarya'da, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerde 10 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, ihbar üzerine Gaziantep ve Şanlıurfa üzerinden gelen göçmenleri durdurdu.
Sakarya'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 10 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler, Gaziantep ve Şanlıurfa üzerinden kente düzensiz göçmenlerin geldiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir araçta 10 yabancı uyruklu yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.