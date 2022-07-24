Sakarya'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi Sakarya'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik 8'incisi düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi. Sakarya'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik 8'incisi düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi. Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında kurumlar, ziyaretçileri bilgilendirmek ve çalışmalarını tanıtmak amacıyla stant açtı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri ile Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşların yer aldığı etkinlikte liseli ve üniversiteli gençlerin yoğunlukta olduğu görüldü. Ziyaretçiler, burs, hibe, fon ve kredi gibi maddi destekler, ihtiyaç duydukları staj programları, uluslararası alandaki proje destekleri konularında bilgilendirildi. Etkinlikte müzik dinletileri ile proje tanıtımları yapıldı. Anadolu Ajansı (AA) da alanda yer alan standıyla gençlerle buluştu. Standa ilgi gösteren gençlere, Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörlüğü çalışanları tarafından AA'nın faaliyetleri hakkında bilgi verildi. AA İnsan Kaynakları ve Strateji Direktörlüğü çalışanları ise AA'da staj programları ve kariyer fırsatları hakkında öğrencileri bilgilendirdi. AA / Emre Ayvaz - Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Demokrasi Sakarya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sakarya'da düzenlenen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' sona erdi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.