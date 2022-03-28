Sakarya'da Dünya Bipolar Günü etkinliği düzenlendi

SAKARYA (AA) - Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi tarafından 30 Mart Dünya Bipolar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı koordinasyonunda Orhangazi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde (TRSM) hizmet veren bipolar, şizofren, şizoaffektif bozukluk hastaları tarafından ortaya konulan el sanatı ürünleri sergilendi.

SEAH Psikiyatri Kliniği Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Esra Yazıcı, TRSM Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Betül Türkmen ve TRSM Vaka Yöneticisi Sosyal Hizmet Uzmanı Yasemin Danış, bipolar bozukluklar ve merkezde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

TRSM'nin tanıtıldığı kısa film gösteriminin ardından merkezde tedavi gören hastalarla sohbet edildi. Merkezdeki hastaların oluşturduğu koro eşliğinde şarkılar söylendi.

Etkinlik sonunda Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerine teşekkür belgesi verildi.