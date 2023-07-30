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Sakarya'da düğün salonunda müzik seçimi yüzünden kavga çıktı

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde müzik seçimi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada düğün salonu karıştı. Tekme, tokat ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga anları cep telefonuyla görüntülendi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde müzik seçimi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada düğün salonu karıştı. Tekme, tokat ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga anları cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, Hendek ilçesi Başpınar Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda çıktı. İddiaya göre, müzik seçimi sebebi ile taraflar arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay esnasında taraflar birbirlerine girdi. Yumruk ve sandalyelerin havada uçuştuğu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sakarya kavga Güncel Haberler

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