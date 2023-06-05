Sakarya'da düğün konvoyuna bıçaklı saldırı

Adapazarı ilçesinde düğün konvoyunu önünü keserek para isteyen bir grup genç ile konvoydakiler arasında gerginlik yaşandı. Gençlerin belinden bıçak çıkardığı ve havaya ateş edildiği anlar ise vatandaş kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düğün konvoyunu önünü keserek para isteyen bir grup genç ile konvoydakiler arasında gerginlik yaşandı. Gençlerin belinden bıçak çıkardığı ve havaya ateş edildiği anlar ise vatandaş kamerasına yansıdı.

Adapazarı ilçesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, düğün konvoyunun önünü keserek para isteyen bir grup genç ile konvoydakiler arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik neticesinde havaya ateş edilerek gençlerin kaçması beklenirken ortalık bir anda savaş alanına döndü. Gençlerin belinden bıçak çıkarıp ellerine taş alarak karşılık vermeye çalıştığı olay anları ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kayda alındı. Görüntülerde, gençlerin koşuşturması, havaya ateş edilmesi, genlerin belinden bıçak çıkartması ve taş alması, gençlerden birinin otomobil içinde bulunan bir kişiye defalarca yumruk atması yer alıyor. - SAKARYA