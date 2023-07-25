Sakarya'da Dönel Kavşakta Drift Yapan Otomobile 20 Bin 342 TL Para Cezası

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir dönel kavşakta drift yapan otomobil sürücüsüne polis tarafından 20 bin 342 TL para cezası kesildi. Olayı cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş tarafından görüntüler paylaşıldı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde dönel kavşakta drift yapan otomobile polis tarafından 20 bin 342 TL para cezası kesildi.

Dün gece saatlerinde B.K.G.(26), teyzesine ait 71 ACF 872 plakalı otomobille, Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerindeki bir dönel kavşakta drift yaptı. Aracın drift yaptığını gören vatandaşlar, durumu polise haber verdi. Polis, yaptığı çalışma sonucu otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsüne 20 bin 342 TL para cezası uygulandı. B.K.G.'nin dönel kavşakta drif yaptığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. (DHA)