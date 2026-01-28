Haberler

Sakarya'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

Sakarya'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtan M.F.H., dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alındı ve tutuklandı. Zanlının dolandırıcılıkla elde ettiği para ve materyallere el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Adapazarı ilçesinde kendini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelinin, bir kişinin 1 milyon lira değerindeki altınını dolandırdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, dolandırıcılık suçunu işlemek için İstanbul'dan gelen şüphelinin M.F.H. (32) olduğu belirlendi.

İstanbul'a belirlenen adrese düzenlenen operasyonda zanlı gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, dolandırıcılık suçundan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, dijital materyal ve cep telefonu ele geçirildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
