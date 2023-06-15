Sakarya'da dolandırıcılık ve silah kaçakçılığı operasyonları

Sakarya'da dolandırıcılık ve silah kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden hükümlü olan 3'ü cezaevine gönderildi.

Sakarya'da dolandırıcılık ve silah kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden hükümlü olan 3'ü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, hakkında 21 ayrı suçtan toplam 41 yıl hapis cezası bulunan hükümlü ile 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlüyü yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri de silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Erenler ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

3 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda yapılan aramalarda, 14 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 16 mermi, silah tamiri ve yapımında kullanılan çok sayıda parça ile araç gereç ele geçirildi.

Bu kişilerin polisteki işlemleri devam ediyor.