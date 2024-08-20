Sakarya'da dolandırıcılık suçundan hükümlü yakalandı
Sakarya'da dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Sakarya'da "dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Erenler Jandarma Komutanlığı ekipleri, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 22 yıl 1 kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P'yi yakalamak için çalışma yürüttü.
Düzenlenen operasyonla yakalanan M.P. işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.