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Sakarya'da Dolandırıcılık Suçlusu Tutuklandı

Sakarya'da Dolandırıcılık Suçlusu Tutuklandı
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, 36 yıl 3 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.Ç. polis tarafından yakalanarak tutuklandı. A.C.Ç'nin 34 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada 36 yıl 3 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.Ç., yakalanıp çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Sakara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Serdivan ilçesinde dün yaptığı uygulamada 36 yıl 3 ay 14 gün kesinleştirilmiş hapis cezası bulunan A.C.Ç'yi gözaltına aldı. A.C.Ç'nin başta özel belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçları olmak üzere 34 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. A.C.Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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