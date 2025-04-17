Sakarya'da Dolandırıcılık Suçlusu Tutuklandı
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, 36 yıl 3 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.Ç. polis tarafından yakalanarak tutuklandı. A.C.Ç'nin 34 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenildi.
SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada 36 yıl 3 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.Ç., yakalanıp çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Sakara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Serdivan ilçesinde dün yaptığı uygulamada 36 yıl 3 ay 14 gün kesinleştirilmiş hapis cezası bulunan A.C.Ç'yi gözaltına aldı. A.C.Ç'nin başta özel belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçları olmak üzere 34 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. A.C.Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel