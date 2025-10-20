Sakarya'da Dolandırıcılar Operasyonda Yakalandı

SAKARYA'da telefonla aradıkları kişiyi, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 2 milyon TL dolandıran 2 kişi, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Adapazarı ilçesinde bir kişiyi telefonla arayıp, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 2 şüpheli, yaklaşık 2 milyon TL para çaldı. İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin A.D. (29) ve B.A. (18) olduğunu tespit etti. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı belirtilen cep telefonları ve dijital materyaller ele geçirildi. Sakarya'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.