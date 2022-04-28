Sakarya'da doktoru darbeden şüpheliye adli kontrol - Haberler

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Sakarya'da doktoru darbeden şüpheliye adli kontrol

AA - Emre Ayvaz - Güncel
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Sakarya'da doktoru darbeden şüpheliye adli kontrol

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulandı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulandı.

Figen Sakallıoğlu Hızırtepe Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi Metin K'ye saldırdıktan sonra kaçan ve polis ekiplerince yakalanan A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen A.K, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Figen Sakallıoğlu Hızırtepe Aile Sağlığı Merkezi'nde dün, şüpheli A.K'nin henüz bilinmeyen nedenle saldırdığı aile hekimi Metin K. başından yaralanarak tedavi altına alınmış, kaçan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

AA / Emre Ayvaz - Güncel

Sakarya, Polis, Güncel, Haberler

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