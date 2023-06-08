Üye Girişi
Haberi Paylaş
Sakarya'da doktora darp girişiminde bulunan şüpheliye adli işlem

Sakarya'da doktora darp girişiminde bulunan şüpheliye adli işlem

Güncel Haberler

Sakarya'da annesinin vefat haberini duyuran kadın doktora darp girişiminde bulunan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya'da annesinin vefat haberini duyuran kadın doktora darp girişiminde bulunan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi bölümünde çalışan doktor M.Y, yoğun bakım servisinde kanser tedavisi gören H.T'nin vefat haberini yakınlarına bildirdi.

Annesinin ölüm haberini alınca doktora darp girişiminde bulunan şüpheli, çevredekilerin ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle sakinleştirildi.

Görevlilerce uzaklaştırılan doktor ise hasta yakınından şikayetçi oldu.

İfadesi alınmak üzere karakola götürülen şüpheli hakkında "hakaret ve tehdit" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Onur Orhan - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sakarya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title