Sakarya'da doktora darp girişiminde bulunan şüpheliye adli işlem
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Sakarya'da annesinin vefat haberini duyuran kadın doktora darp girişiminde bulunan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Sakarya'da annesinin vefat haberini duyuran kadın doktora darp girişiminde bulunan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi bölümünde çalışan doktor M.Y, yoğun bakım servisinde kanser tedavisi gören H.T'nin vefat haberini yakınlarına bildirdi.
Annesinin ölüm haberini alınca doktora darp girişiminde bulunan şüpheli, çevredekilerin ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle sakinleştirildi.
Görevlilerce uzaklaştırılan doktor ise hasta yakınından şikayetçi oldu.
İfadesi alınmak üzere karakola götürülen şüpheli hakkında "hakaret ve tehdit" suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Onur Orhan - Güncel