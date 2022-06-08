Doğal gaz kombine çevrim santrali trafosundaki patlamada hasar oluştu - Haberler

Doğal gaz kombine çevrim santrali trafosundaki patlamada hasar oluştu Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde doğal gaz kombine çevrim santralindeki bir trafoda meydana gelen patlama hasara neden oldu. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde doğal gaz kombine çevrim santralindeki bir trafoda meydana gelen patlama hasara neden oldu. Taşkısığı mevkisindeki doğal gaz kombine çevrim santralindeki bir trafoda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Santralin itfaiye ekipleri, patlama sonrası çıkan yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yaralının olmadığı yangında, trafoda hasar oluştu. AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel Güncel Haberler

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