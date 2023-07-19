Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleriyle meydana gelen trafik kazaları kamerada
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Sakarya'da Haziran ayında meydana gelen üç ayrı trafik kazası, dikkatsizlik ve kural ihlalleri nedeniyle Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesinde de yayınlanan kazaların sürücülerin dikkatsizliği ve kural ihlalleri sonucu meydana geldiği belirlendi.
Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı.
Sakarya'da Haziran ayında dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen üç ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde de yayınlanan trafik kazalarının kural ihlali ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü. - SAKARYA