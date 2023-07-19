Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleriyle meydana gelen trafik kazaları kamerada

Sakarya'da Haziran ayında meydana gelen üç ayrı trafik kazası, dikkatsizlik ve kural ihlalleri nedeniyle Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesinde de yayınlanan kazaların sürücülerin dikkatsizliği ve kural ihlalleri sonucu meydana geldiği belirlendi.