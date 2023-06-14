Sakarya'da Dikkatsizlik ve Kural İhlalleri Kazalara Neden Oldu

Sakarya'da yeşil ışıkta akan trafikte karşı yöne geçmeye çalışan otomobilin kazaya karışması ve diğer kural ihlalleri neticesinde meydana gelen üç ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı.

Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri kazaları beraberinde getirdi

SAKARYA - Sakarya'da yeşil ışıkta akan trafikte karşı yöne geçmeye çalışan otomobil, göz göre göre kazaya karıştı. Dikkatsizlik ve kural ihlallerinin beraberinde getirdiği trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı.

Sakarya'da Mayıs ayında dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen üç ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde de yayınlanan trafik kazalarının kural ihlali ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü. Görüntülerde, Adapazarı ilçesinde yeşil ışıkta akan trafikte karşı yöne geçmek isteyen otomobilin göz göre göre kazaya karışması, Serdivan ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışması ve yine Serdivan ilçesinde kavşaktan geçen hafif ticari aracı görünce yavaşlamak isteyen ve yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi yer alıyor.