Sakarya'da dijital yayın yapan 'Grup Anadolu Medya'nın açılışı gerçekleştirildi

Sakarya'da bünyesinde radyo, internet televizyonu, haber sitesi ve elektronik gazete bulunan "Grup Anadolu Medya"nın resmi açılışı yapıldı.

Serdivan ilçesinde kurumun binasında gerçekleştirilen açılışa katılan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, törende yaptığı konuşmada, bilginin çok hızlı üretilip tüketildiği bir devrin yaşandığını söyledi.

Günümüzde hakikate, doğru ve ilkeli, yalın bilgiye çok ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Kaldırım, "Yeni kuşaklara, gençlere elinde akıllı cihazı olan herkese iletilen bilgi maalesef kaynağı bilinmeyen ve doğruluğu da bilinmeyen arka plandan gelen bilgi. Dolayısıyla bu tür dijital alanda yayıncılık yapan kuruluşlara ihtiyaç var. İlkeli, doğru, dürüst yayıncılık yapan, kamuoyunu doğru bilgilendiren insanlara ihtiyaç var." dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da medya kuruluşunun yönetici ve çalışanlarına başarılar diledi.

Temeli 1,5 yıl önce atılan bu müessesenin, bugün metaverse alanına girmenin hesaplarını yaptığını belirten Yavuz, "Daha bugünden dijital alana girmenin hesaplarını yapıyor, buna dair bir şeyler üretmeye çalışıyorsa daha iyi olacak, ondan eminim. Sakarya çok güzel bir şehir ve burada çok güzel işler yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, toplumun gözünün kulağının basın olduğunu dile getirdi.

Topluma umut verilmesinin önemine işaret eden Yüce, "Umutsuzluklardan kaçınalım. İnsanları karamsar yapıcı olaylardan kaçıralım. Toplumu demoralize etmenin kimseye faydası yok." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran ise Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü döneminde özellikle yerel medya kuruluşlarını takip, analiz etme imkanı olduğunu kaydetti.

Sakarya'nın bu konuda birçok şehirle karşılaştırılamayacak derecede yerel medya altyapısına sahip olduğunu anlatan Duran, şöyle konuştu:

"Biz yerel medyayı bulunduğumuz görevde de çok önemsedik, hala da önemsiyoruz. Çünkü yerel medya bu şehrin kılcal damarlarıdır. Demokrasinin ana unsurlarından gördüğümüz medya kuruluşları, yerele indiği zaman çok daha önem kazanıyor. Bu şehrin güzelliklerini, çektiği sıkıntıları yerel medyadan daha iyi anlatacak ulusal medya unsuru yoktur.

Dijitalleşmeyle beraber kötü haber, iyi haberden daha fazla okunur hale geldi. İnternet medyamızın da tıklanma kaygısıyla bu şehrin gerçeklerini, geleceğini düşünmeden haber yapabildiklerini görebiliyoruz. Bu anlamda, özellikle içinizden gelmiş birisi olarak istirham ediyorum; bu memleketin güzelliklerini gösterelim. Mümkünse dışarıya dönük penceremizde bu şehri sıkıntıya sokabilecek, karalayabilecek haberlerden uzak duralım. Medya dediğiniz doğruları görür, gösterir, yanlışları görür eleştirir. Bizler de kamu yöneticileri olarak bunlara açığız."

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, binayı gezdi.

Açılışa, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.