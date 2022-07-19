Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
AA - Murat Diri - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Mahdumlar Mahallesi'nde tarlaya giden Salim Düzgün (64), saman balyalarını römorka doldurmaya başladığı esnada traktör, freninin boşalması sonucu devrildi.
Traktörün devrilirken atlamayı başaran Düzgün, yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Düzgün'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.???????
AA / Murat Diri - Güncel